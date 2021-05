I fatti del giorno – Europa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regno Unito: Covid, restrizioni allentate da oggi in Inghilterra, Galles e Scozia - A partire da oggi, decine di milioni di persone in Inghilterra, Galles e Scozia ricominceranno a socializzare in abitazioni private in numeri limitati di persone, e potranno ricominciare a utilizzare i ristoranti al chiuso, grazie all'allentamento delle misure restrittive anti Covid previsto in Inghilterra, Galles e Scozia, ma il primo ministro britannico Boris Johnson ha predicato cautela, affermando che le persone dovranno "continuare a giocare il proprio ruolo nel fermare il coronavirus". Johnson ha definito la giornata di oggi come "un'altra pietra miliare nel nostro percorso per uscire da lockdown", sottolineando tuttavia che questo passo debba essere preso con "una grande dose di cautela", e tutti dovranno "fare la propria parte venendo testati (contro il Covid) due volte a settimana e presentandosi agli appuntamenti vaccinali", insieme poi alle normali norme di igiene che vengono portate avanti dall'inizio della pandemia. In Inghilterra e Scozia tutti possono ordinare gratuitamente dei test anti Covid rapidi anche se non hanno sintomi, mentre in Galles e Irlanda del Nord questi sono a disposizione solamente di certe persone, tra cui coloro che non possono lavorare da casa. Le riaperture previste per oggi però avranno un aspetto diverso a seconda delle tre nazioni dove queste avverranno. Due aree della Scozia, Glasgow e Moray, non riapriranno oggi a causa di un recente aumento del numero di casi di Covid-19. (segue) (Res)