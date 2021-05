I fatti del giorno – Europa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Polonia: arrestato un uomo sospettato di spionaggio per la Russia - In Polonia la scorsa settimana è stato arrestato un uomo accusato di spionaggio per conto della Russia. Lo rende noto oggi l'emittente radiotelevisiva "Tvp Info". L'operazione è stata compiuta dall'Agenzia di sicurezza interna (Abw) e riguarda un uomo di 43 anni, Marcin K., accusato di "partecipare in attività di intelligence straniere contro la Repubblica di Polonia" e che rischia ora da uno a dieci anni di prigione. Il sospettato avrebbe raccolto informazioni sulle capacità di difesa dell'Esercito polacco e le avrebbe trasmesse ai servizi russi. L'uomo non riveste alcun ruolo in organi pubblici e a suo carico è stata disposta la custodia cautelare in carcere per tre mesi. (Res)