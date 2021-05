© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il passaggio della decima tappa del 104esimo Giro D’Italia, "modifiche alla viabilità sulla Sr79 Ternana, dal centro abitato di Rieti al confine umbro, e sulla Sr4bis del Terminillo, all’altezza della Ss4 Salaria, con chiusure, divieti di transito e sosta e zone rimozione. Deviazioni sul posto". Lo comunica in una nota Astral Infomobilità. (Com)