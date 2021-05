I fatti del giorno – Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Oggi la cabina di regia sulle riaperture, per Di Maio "è ora di superare il coprifuoco” - E’ prevista per oggi la cabina di regia sulle riaperture: sarà una linea incentrata sulla prudenza quella del presidente del Consiglio Mario Draghi. Potrebbero essere rivisti i parametri per la definizione dei colori delle regioni. Regioni che da oggi sono tutte in giallo fatta eccezione per la Valle D’Aosta in arancione da seguito delle ordinanze firmate venerdì dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, un appello al superamento del coprifuoco: “Gli ultimi dati epidemiologici e sui vaccini dimostrano che è il momento di superare il coprifuoco. Il bollettino di oggi (ieri, ndr) ci consegna dei dati in netto miglioramento. Per la prima volta da ottobre le vittime scendono sotto quota 100 e i contagi si fermano a circa 5700 positivi. L’obiettivo ovviamente deve essere quello di azzerare tutto, ma nel frattempo iniziamo a vedere i primi effetti della campagna di vaccinazione”, ha scritto Di Maio su Facebook. (segue) (Rin)