I fatti del giorno – Italia (3)

- Omofobia: Mattarella, rifiuto assoluto di ogni forma di discriminazione e intolleranza - La Giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia "è l’occasione per ribadire il rifiuto assoluto di ogni forma di discriminazione e di intolleranza e, dunque, per riaffermare la centralità del principio di uguaglianza sancito dalla nostra Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una nota. "Le attitudini personali e l’orientamento sessuale non possono costituire motivo per aggredire, schernire, negare il rispetto dovuto alla dignità umana, perché laddove ciò accade vengono minacciati i valori morali su cui si fonda la stessa convivenza democratica", ha aggiunto il capo dello Stato. (segue) (Rin)