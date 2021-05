I fatti del giorno – Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Ricciardi, chi è vaccinato indossi mascherina con chi non lo è - Due persone vaccinate "che hanno avuto la copertura, possono non indossare la mascherina. Per tutti gli altri sì". Lo ha dichiarato il presidente della Federazione mondiale sanità pubblica, Walter Ricciardi, ospite a SkyTg24. "Se una persona vaccinata è in presenza di persone non vaccinate è bene che la porti, a protezione delle persone non vaccinate”, ha aggiunto il consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza. (segue) (Rin)