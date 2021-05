© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Lega insiste per riaperture, Salvini lancia sondaggio su Instagram - "In vista della cabina di regia di oggi, la Lega chiede di riaprire in sicurezza anche tutte le attività al chiuso: bar, ristoranti, centri commerciali, piscine e palestre. Matteo Salvini ha anche lanciato un sondaggio Instagram per conoscere l’opinione del popolo social". E' quanto si legge in una nota della Lega. (Rin)