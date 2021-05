Medio Oriente: Di Maio a Zarif, preoccupati per violenze, lancio razzi inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha espresso, secondo quanto si apprende, la preoccupazione dell’Italia per gli scontri e le violenze in Medio Oriente durante un incontro bilaterale a Roma con l’omologo iraniano Mohammad Javad Zarif. “Siamo preoccupati per gli scontri e le violenze in Medio Oriente”, ha dichiarato Di Maio. In base a quanto si apprende, quello tra il ministro Di Maio e l’omologo iraniano Zarif, era un colloquio in programma da diverse settimane, inserito nella serie di incontri europei programmati da tempo dal responsabile della diplomazia di Teheran. Di Maio ha ribadito a Zarif che “vanno fermati i lanci di razzi, sono inaccettabili. È doveroso adottare immediate misure di de-escalation e mostrare responsabilità”. Inoltre per Di Maio “il conflitto tra Palestina e Israele sta causando la morte di troppe persone innocenti e tutti devono lavorare per far riprendere il tavolo dei negoziati tra le parti”.(Res)