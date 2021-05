Omofobia: Casa (M5s), legge Zan è nel solco della Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Vittoria Casa, parlamentare del Movimento cinque stelle e presidente della commissione Cultura alla Camera, "introdurre tutele e diritti non può mai essere oggetto di pretestuosi distinguo. Oggi il capo dello Stato, richiamando esplicitamente il principio di uguaglianza, dunque l'articolo 3 della nostra Costituzione - continua la parlamentare in una nota -, ha chiarito che la lotta contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia è nel solco della nostra carta fondamentale". Intervenendo in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia, l'esponente del M5s prosegue: "Il tempo delle parole è ampiamente esaurito. La legge Zan è passata alla Camera lo scorso 4 novembre. Insieme al testo, la commissione Giustizia del Senato tiene ormai da mesi in ostaggio il diritto al rispetto e alla serenità di migliaia di persone. Il richiamo del presidente Mattarella ai nostri principi fondamentali - conclude Casa - deve arrivare a tutti anche come un richiamo alla serietà. Basta con l'ostruzionismo, portiamo il testo in Aula e lasciamo la parola alla democrazia".(Com)