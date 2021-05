Imprese: Fiom su Bosch, elettrificazione mobilità richiede ruolo da protagonisti dei lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi giorni abbiamo appreso dalla stampa le dichiarazioni di Volkmar Denner e Fabio Giuliani, amministratori delegati rispettivamente di Bosch Global e Bosch Italia, circa gli ingenti investimenti che l’azienda ha messo in campo per affrontare i cambiamenti del settore della mobilità: dall’intelligenza artificiale, ai sensori, alla guida autonoma, Bosch sembra aver imboccato la strada giusta e finalmente investe sul processo di elettrificazione delle motorizzazioni. Così in una nota congiunta Simone Marinelli, coordinatore nazionale Bosch per la Fiom-Cgil, e Ciro D’Alessio, segretario generale Fiom-Cgil Bari. “Sono 700 milioni di euro gli investimenti a sostegno della transizione elettrica e 1 miliardo sarà destinato alle celle a combustibile per sfruttare le potenzialità dell’idrogeno nel settore della mobilità: per la Fiom è un deciso passo verso la sostenibilità ambientale da tempo richiesto dalle lavoratrici e dai lavoratori, in particolare del sito di Bari, ma le dichiarazioni dell’amministratore delegato della divisione italiana non fanno che aumentare le preoccupazioni per lo stabilimento pugliese”, hanno detto, aggiungendo che degli investimenti e dei 90 progetti annunciati “sembra che non ci sia nulla per i siti italiani e per lo stabilimento di Bari che da anni subisce l’impatto degli ammortizzatori sociali per fronteggiare la crisi delle motorizzazioni diesel”. (segue) (Com)