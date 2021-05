Imprese: Fiom su Bosch, elettrificazione mobilità richiede ruolo da protagonisti dei lavoratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da tempo, continuano, la Fiom sta chiedendo ai vertici aziendali un piano industriale per Bari che punti su prodotti innovativi e ambientalmente sostenibili e che portino a saturare lo stabilimento che è stato un punto di alta innovazione sulle motorizzazioni diesel. “La neutralità tecnologica deve essere sostenibile sia dal punto di vista ambientale ma soprattutto sociale: per uscire dalla crisi è necessario portare gli investimenti e garantire la capacità produttiva e occupazionale”, hanno aggiunto, sottolineando che “il tempo a disposizione sta scadendo, come anche gli ammortizzatori sociali”. Occorre riaprire il confronto a livello locale e nazionale, concludono, riprendendo il tavolo al ministero dello Sviluppo economico. “Il Pnrr prevede risorse per finanziare progetti per un mobilità ecologica e digitale, azienda e governo devono impegnarsi con le lavoratrici e i lavoratori per un nuovo protagonismo dello stabilimento di Bari”, hanno detto. (Com)