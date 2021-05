Turismo: Garavaglia, nessuna paura di nuova ondata Covid in estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi intende visitare l'Italia nella prossima estate “non deve avere alcuna paura di una nuova ondata” di Covid-19 nel Paese. È quanto affermato dal ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Handelsblatt”. Per l'esponente della Lega, “l'Italia è aperta” ai turisti. Inoltre, Garavaglia ha escluso che, in estate, il Paese possa dover affrontare una quarta ondata del coronavirus. Al riguardo, il ministro del Turismo ha dichiarato: “Abbiamo l'esperienza dello scorso anno: dall'inizio di giugno è stata possibile un'estate del tutto normale senza grandi restrizioni”. Grazie ai vaccini contro il Covid-19, l'Italia è pronta ad affrontare anche l'autunno. Tuttavia, i turisti potranno entrare in Italia soltanto se vaccinati, guariti dall'infezione o in possesso di un test negativo per la Sars-Cov2. Intanto, secondo Garavaglia, il governo intende concludere accordi bilaterali per stimolare ulteriormente il turismo. “Ci stiamo avvicinando a nazioni che hanno un tasso di vaccinazioni molto elevato”, ha detto l'esponente della Lega, citando Regno Unito, Israele e Stati Uniti. (Geb)