Medio Oriente: Eliseo, Macron incontra oggi al Sisi per sostenere mediazione egiziana a conflitto israelo-palestinese

- Il presidente francese Emmanuel Macron riceve oggi alle 13:00 l'omologo egiziano, Abdel Fatah al Sisi, per un colloquio organizzato con l'obiettivo di "sostenere la mediazione egiziana in corso" nel conflitto israelo-palestinese. Lo ha reso noto l'Eliseo, citato dai media francesi. Il vertice bilaterale si terrà a margine della conferenza internazionale di aiuto al Sudan prevista per oggi. "L'obiettivo della Francia è quello di far cessare la spirale di violenza, sostenere la mediazione dell'Egitto in corso e fare appello alla moderazione", ha fatto sapere l'Eliseo.(Frp)