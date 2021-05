Medio Oriente: Cremlino, nessun contatto sinora fra Putin e leadership di Israele e Anp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin non ha ancora avuto contatti personali con i vertici di Israele e Autorità nazionale palestinese (Anp), ma potrebbero essere organizzati rapidamente se necessario. Lo ha assicurato il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov durante il briefing odierno con la stampa. "Siamo molto preoccupati per i raid in corso, soprattutto considerando che l'edificio abbattuto ospitava uffici dei principali media globali. Siamo molto preoccupati per il crescente numero di vittime. Vladimir Putin non ha ancora avuto contatti personali negli ultimi giorni. Ma questi colloqui possono essere organizzati se necessario e ciò può avvenire attraverso il dialogo, anche attraverso il Quartetto del Medio Oriente", ha dichiarato Peskov. (Rum)