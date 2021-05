Omofobia: Fico, costruire società inclusiva, assicurare pari diritti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia - precisa il presidente della Camera - è sotto la media Ocse per accettazione dell'omosessualità. E il 62 per cento delle persone Lgbti dice di non dichiarare apertamente mai o quasi mai il proprio orientamento sessuale. Il percorso verso il pieno ed effettivo riconoscimento dei diritti resta dunque ancora lungo e tortuoso e addirittura corre il rischio di pericolosi passi indietro. La giornata di oggi deve quindi costituire l’occasione per rinnovare l’impegno di tutti per assicurare alle persone Lgbti gli stessi diritti, le stesse libertà, lo stesso livello di protezione di cui godono tutti gli altri cittadini. Ciascuno - aggiunge Fico - deve fare la propria parte, a cominciare dalle istituzioni, alle quali spetta accompagnare e alimentare i percorsi culturali per eliminare pregiudizi, discriminazione, odio e violenza". (Com)