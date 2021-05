Roma: rissa fuori da un bar a Prati, arrestati tre ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un gruppetto di sudamericani si sta picchiando in viale Giulio Cesare"; questa la segnalazione che alcuni cittadini hanno fatto alle autoradio della Polizia di Stato che pattugliavano via Ottaviano. L'intervento immediato ha permesso di interrompere la rissa prima che giungesse a gravi conseguenze. Tre persone sono state arrestate. Le autoradio dei commissariati Prati e Monte Mario nel tardo pomeriggio di ieri, stavano svolgendo dei controlli nei pressi del Vaticano ed hanno raccolto la segnalazione di una rissa a poche centinaia di metri. Quando le 2 pattuglie si sono avvicinate hanno visto distintamente un gruppetto di circa 10 persone che si picchiavano davanti ad un bar. I rissanti, viste le macchine della polizia, sono scappati in tutte le direzioni ma gli agenti sono riusciti comunque a bloccarne 3: un equadoregno e 2 peruviani, tutti 23enni. I 3 fermati presentavano delle evidenti ecchimosi e 2 di loro sono stati medicati in ospedale. Dopo le cure e gli accertamenti del caso - compresa l'acquisizione di diverse testimonianze - i ragazzi sono stati accompagnati presso il commissariato Prati dove sono stati arrestati e questa mattina compariranno nelle aule del Tribunale di Roma per l'udienza di convalida. (Rer)