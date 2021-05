Hong Kong: Jimmy Lai, 9 attivisti si dichiarano colpevoli di assemblea non autorizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il magnate dell'editoria di Hong Kong Jimmy Lai e nove personalità filodemocratiche di Hong Kong si sono dichiarate oggi colpevoli di aver preso parte a una protesta non autorizzata nel 2019. Tra i 10 attivisti figurano Albert Ho Chun-yan, del Partito democratico di Hong Kong, Cyd Ho Sau-lan, Sin Chung-kai e Yeung Sum, nonché Lee Cheuk-yan e Richard Tsoi Yiu-Cheong dell'Alleanza di Hong Kong a sostegno dei movimenti democratici patriottici della Cina. Tutti sono stati incriminati per aver preso parte il 4 giugno 2019 ad una manifestazione non autorizzata tesa a commemorare come ogni anno la repressione cinese di Piazza Tienanmen del 1989. Si sono dichiarati colpevoli anche i membri della Lega dei socialdemocratici "Capelli lunghi" Leung Kwok-hung, Avery Ng Man-yuen e Figo Chan Ho-wun, che è anche convocatore del Fronte per i diritti umani civili, un'alleanza di opposizione che ha organizzato alcuni dei raduni di alto profilo in città. (Cip)