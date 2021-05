Covid: rapporto Confcommercio-Censis evidenzia crollo dei consumi e aumento risparmio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Del resto, sebbene la fiducia delle famiglie nel prossimo futuro è in forte risalita, i pessimisti sopravanzano ancora gli ottimisti. Va segnalato, però, che rispetto alla crisi dei debiti sovrani del 2021, la posizione delle aspettative oggi è migliore: se la fiducia è scesa in misura eccezionale all’inizio della pandemia qui la risalita è stata relativamente rapida e questo è un segnale che, ancorché insufficiente, in prospettiva è positivo e indica un potenziale di fiducia da valorizzare. Se il mood è mediamente buono, almeno rispetto al passato, bisogna approfondirne diversi aspetti per capire cosa possiamo attenderci per il futuro. Intanto non tutti hanno perso durante la pandemia: per quasi 2 intervistati su 3 non è cambiato nulla in termini di risorse messe da parte insieme al reddito correntemente percepito. Ci sono poi dei soggetti che, per una ragione o per un’altra, non hanno perso praticamente nulla durante la pandemia, come i dipendenti pubblici e i pensionati, mentre le categorie più colpite sono quelle del lavoro indipendente (di questi solo uno su cinque è rimasto salvo). Ed è qui che si possono trovare possibili chiavi di lettura sulla futura, possibile ripresa: parte di quest'ultima potrebbe venire dai non colpiti o dai garantiti, mentre la concentrazione delle perdite sulle categorie più dinamiche, appunto gli indipendenti, potrebbe costituire un freno alla ripresa perché ne limiterebbe l’intensità. E’ per questo che i ristori mirati verso queste categorie produttive – soprattutto imprese dell’abbigliamento, della cultura e del tempo libero, dei trasporti, del turismo e ristorazione - sono essenziali per arrivare alla ripresa con un tessuto produttivo vitale e pronto a fare la sua parte. (Com)