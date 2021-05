Roma 2021: primarie, Mei (Base riformista) "nei municipi daranno forza a Gualtieri"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo convinti che Gualtieri sarà un ottimo candidato sindaco in grado di far ripartire la Capitale in breve tempo". Lo dichiara in una nota Mario Mei, coordinatore romano di Base riformista. "Gualtieri ha il giusto carattere per imprimere alla città la forza necessaria a scrollarsi di dosso le inefficienze del passato. Ora siamo noi militanti e dirigenti del Partito romano a doverci impegnare per primi per riuscire a mettere a fattor comune le tante forze che caratterizzano Roma. Per questo siamo convinti" ha continuato Mario Mei "che l'istituto delle Primarie garantisca quella forma di partecipazione in grado di raccogliere intorno al candidato ed al Partito tutte le forze sociali, associative e delle organizzazioni di base. Queste, portando entusiasmo e voglia di partecipare, forniranno la spinta propulsiva necessaria a Roberto Gualtieri per conquistare il Campidoglio. Nei quindici Municipi romani e particolarmente in quelli periferici, si gioca la partita più importante di queste consultazioni. Per questo Il Partito non deve lasciarsi sfuggire questa grande occasione di rilancio rappresentata dalla massiccia mobilitazione che le primarie garantiscono. Ora è ben chiaro", ha concluso l'esponente di Base riformista "quale sia il percorso che il Partito democratico insieme a Gualtieri intende intraprendere per addivenire al rilancio di Roma Capitale". (Com)