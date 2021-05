Covid: Mulè, i dati migliorano, si può e si deve riaprire in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè (FI), "il punto di caduta deve essere quello della ragione e del buonsenso. I dati ci dicono, anzi ci obbligano ad allentare la pressione, a superare quindi lo scoglio del coprifuoco e spostarlo fino alle 24, a prendere atto degli enormi passi in avanti fatti in questi ultimi due mesi: un numero su tutti, i decessi calano del 95 per cento in presenza della prima dose di vaccino e, rispetto a marzo, nell'ultima settimana sono diminuiti del 50 per cento". Intervenendo alla trasmissione "Sky Start" su SkyTg24, Mulè ha ribadito: "Dobbiamo quindi riaprire e ripartire dalla consapevolezza che abbiamo fatto una straordinaria campagna vaccinale che sta procedendo a pieno regime 'liberando' anche le isole. Questi sono i risultati da sottolineare e rivendicare: si può, si deve riaprire in sicurezza. Se non ora quando?".(Rin)