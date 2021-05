Infrastrutture: Cina-Laos, completata costruzione torri comunicazione su linea ferroviaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione di tutte le 67 torri di comunicazione lungo la ferrovia Cina-Laos è stata completata, segnando un importante progresso in quel progetto infrastrutturale. La metà delle torri di comunicazione della ferrovia si trova in aree montuose tropicali disabitate, con condizioni geografiche complesse e poco agevoli, che hanno portato difficoltà alla costruzione, ha detto Xiao Qianwen, direttore generale del gruppo ferroviario Laos-China. La ferrovia Cina-Laos è un progetto della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri) che si inserisce nel più vasto contesto delle interconnessioni tra la Cina e il Sud-est asiatico. La ferrovia di oltre 400 chilometri si snoderà dal confine di Boten, nel Laos settentrionale, a Vientiane, con una velocità operativa di 160 chilometri all'ora. La ferrovia elettrificata per passeggeri e merci è costruita con la piena applicazione degli standard tecnici e gestionali cinesi. La costruzione del progetto è iniziata a dicembre 2016 e dovrebbe essere completata e aperta al traffico a dicembre 2021. (Cip)