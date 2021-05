Omofobia: Fico su ddl Zan, arrivare presto a risultato condiviso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul disegno di legge Zan, "l'auspicio è quello di arrivare presto a un risultato condiviso, tutelando chi è vittima di discriminazione". Lo dichiara il presidente della Camera, Roberto Fico, tramite un post sul suo profilo Facebook. "È ora all’esame del Senato - si legge nel post - la proposta di legge per il contrasto dell'omofobia, della transfobia nonché delle altre discriminazioni riferite all'identità sessuale, approvata in prima lettura alla Camera a novembre. Un provvedimento che interviene su questioni di grande rilevanza e delicatezza. E intorno al quale c'è un grande dibattito pubblico. È su questi temi - sottolinea Fico - strettamente legati ai diritti civili dell’individuo, che si misurano la democrazia di un Paese, la sua civiltà e la capacità delle sue istituzioni di garantire la piena parità e dignità delle persone. Ogni episodio di discriminazione, violenza, la stessa insopportabile indifferenza sono ferite per la comunità nel suo insieme, che affonda così in un impoverimento umano che costituisce una sconfitta per tutti. Reagire - conclude il presidente della Camera - significa condannare aggressioni e intolleranza, smantellare pregiudizi, ma anche farsi parte attiva di un salto culturale per rendere la nostra società più coesa, inclusiva, solidale". (Rin)