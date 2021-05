Covid: Sangalli (Confcommercio), imprese hanno bisogno di certezze per pianificare attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia "si sta attenuando e ci sono le condizioni per ripartire in sicurezza". Lo sottolinea il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, commentando il rapporto Confcommercio-Censis. "Le imprese hanno bisogno di più normalità e certezze per poter pianificare le loro attività. A cominciare da sostegni più robusti che devono ancora arrivare. Occorre accelerare - sottolinea - per recuperare le perdite e rafforzare una crescita economica che è ancora troppo debole”.(Com)