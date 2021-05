Energia: Saipem, tre nuovi contratti nel drilling onshore in Arabia Saudita e Colombia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem si è aggiudicata l’estensione di due importanti contratti per attività di perforazione onshore in Arabia Saudita della durata rispettivamente di cinque e dieci anni e di un nuovo contratto in Colombia della durata di quattro anni. Il totale delle commesse finora acquisite dalla divisione drilling onshore dall’inizio del 2021, si legge in un comunicato, supera così i 250 milioni di dollari. Con queste acquisizioni, Saipem consolida le storiche e solide relazioni con alcuni dei principali clienti. Tali estensioni di contratti già esistenti sono un segnale positivo di una graduale ripresa delle attività a seguito della pandemia da Covid-19. (Com)