Cina: industria tessile cresce del 20,3 per cento nel primo trimestre

- L'industria tessile cinese è aumentata del 20,3 per cento su base annua, registrando una costante espansione nei primi tre mesi dell'anno, come mostrano i dati del ministero dell'Industria e della tecnologia dell'informazione cinese. Le aziende tessili con ricavi operativi annuali di almeno 20 milioni di yuan (circa 3,09 milioni di dollari) hanno incassato 43,4 miliardi di yuan di profitti, in aumento del 93 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I ricavi operativi complessivi sono aumentati del 26,9 per cento su base annua a circa 1,050 miliardi di yuan. Le vendite al dettaglio online di prodotti di abbigliamento in Cina hanno registrato una crescita anno su anno del 39,6 per cento tra gennaio e marzo. Le esportazioni di abbigliamento hanno totalizzato 33,3 miliardi di dollari durante il periodo, con un aumento del 47,7 per cento su base annua. (Cip)