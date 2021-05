Russia: rinviata al 9 giugno udienza su riconoscimento organizzazioni legate a Navalnyj come estremiste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'udienza per il riconoscimento delle organizzazioni russe legate all'attivista Aleksej Navalny come estremiste è stata rinviata al 9 giugno. Lo hanno annunciato su Telegram i collaboratori dello Staff di Navalnyj. Gli attivisti hanno inoltre riferito che l'Ufficio del pubblico ministero ha aggiunto sei fascicoli al caso. Il tribunale della città di Mosca avrebbe dovuto iniziare oggi a esaminare la richiesta dell'ufficio del procuratore di riconoscere come organizzazioni estremiste la Fondazione per la lotta alla corruzione (Fbk) e lo Staff di Navalnyj, nonché il Fondo per la tutela dei diritti del cittadino. I materiali del caso sono classificati come segreto di stato. A difendere in tribunale le organizzazioni legate all'attivista dell'opposizione ci saranno gli avvocati dell'organizzazione Team 29. Le autorità inquirenti russe hanno accusato il mese scorso l'Fbk e lo Staff di Navalnyj di essere delle organizzazioni estremiste e di complottare per organizzare una rivolta in Russia appoggiata da alcuni Paesi occidentali. Qualora dovesse essere emessa una sentenza favorevole alle richieste l'accusa, Navalnyj, i suoi sostenitori e collaboratori verrebbero messi alla pari dei gruppi terroristici messi al bando in Russia, come lo Stato islamico o al Qaeda, con il conseguente rischio di lunghe pene detentive. (Rum)