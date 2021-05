Covid: Uecoop, stop coprifuoco vale 300 mila posti nello spettacolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stop al coprifuoco dopo quasi 7 mesi in cui gli italiani sono stati costretti a rientrare a casa alle dieci di sera vale oltre 300 mila posti di lavoro nel settore degli spettacoli con cinema, teatri, sale da concerto e altri locali che potranno allungare gli orari in cui sono ammessi gli spettatori. E’ quanto emerge dall’analisi dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) su dati Inps in riferimento alle decisioni della cabina di regia del governo sulle misure anti contagio a livello nazionale per l’emergenza Covid. Una boccata di ossigeno per un settore che nell’anno della pandemia ha perso quasi l’87 per cento dei consumi - spiega Uecoop - prosciugando i redditi di migliaia di lavoratori che rischiano di entrare a fare parte delle schiere dei nuovi poveri in Italia. Le limitazioni di sicurezza imposte su orari e spostamenti – sottolinea Uecoop – sono costate la cancellazione di oltre 7 eventi su 10 (72,6 per cento) nel 2020 mettendo in ginocchio un settore nel quale operano molte cooperative e – spiega Uecoop – genera un forte indotto sia in termini di servizi, dalle luci alla vigilanza, che nel turismo. (segue) (Com)