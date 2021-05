Difesa: inizia oggi in Tunisia l'esercitazione navale a guida Usa "Phoenix Express 2021" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di controllo delle esercitazioni di quest’anno sarà ospitato presso la base navale di La Goulette a Tunisi, in Tunisia. La parte in mare delle esercitazioni metterà alla prova le capacità delle forze marittime delle 13 nazioni nordafricane, europee e statunitensi per rispondere alla migrazione irregolare, combattere i traffici illeciti e i movimenti di merci e materiali illegali. “Phoenix Express è più di un’esercitazione marittima multinazionale: è un’opportunità strategica per tutte le nazioni partecipanti per costruire una partnership fruttuosa e beneficiare dell’esperienza degli altri”, ha detto il capitano tunisino Jamel Ben Omrane. “La Marina della Tunisia è più che mai motivata ad affrontare le sfide e a organizzare la 16esima iterazione del Phoenix Express, nonostante la pandemia di Covid-19″, ha aggiunto l’ufficiale tunisino. (segue) (Tut)