Difesa: inizia oggi in Tunisia l'esercitazione navale a guida Usa "Phoenix Express 2021" (4)

- L’esercitazione è una delle tre manovre marittime regionali eseguite dalle forze navali statunitensi in Africa, come parte di una strategia globale per fornire opportunità di collaborazione tra le forze africane e i partner internazionali relativamente ai problemi della sicurezza marittima. “La sesta flotta degli Stati Uniti con sede a Napoli, in Italia, condurrà l’intera gamma di operazioni congiunte e navali, spesso in concerto con partner alleati e affiliati al fine di promuovere gli interessi nazionali degli Stati Uniti, la sicurezza e la stabilità in Europa e Africa”, si legge nel comunicato della Marina Usa. (Tut)