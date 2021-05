Taiwan: Covid, scuole di Taipei chiuse per due settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le scuole di Taipei, dalle elementari alle superiori, saranno chiuse per due settimane a partire da martedì 18 maggio, in risposta all'emersione di casi di coronavirus nella città. Lo ha annunciato oggi l'amministrazione cittadina, citando l'aumento dei casi trasmessi localmente. La sospensione delle lezioni in loco dal 18 al 28 maggio include scuole medie e superiori, scuole elementari, asili, asili nido e scuole private, ha riferito il governo di Taipei. Durante questo periodo, le piattaforme di apprendimento online potranno essere utilizzate per continuare le lezioni, mentre i genitori di bambini di età inferiore ai 12 anni potranno beneficiare di un congedo familiare non retribuito, ha affermato l'amministrazione cittadina. La chiusura delle scuole di Taipei è stata annunciata dopo che domenica Taiwan sono stati confermati 206 nuovi casi domestici di coronavirus, il numero più alto di infezioni trasmesse localmente in un solo giorno dall'inizio della pandemia. (Cip)