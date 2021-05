© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Iran, Mohammad Javad Zarif, si trova quest'oggi in visita in Italia per una visita di lavoro. Secondo quanto riferisce l'ambasciata iraniana a Roma, il capo della diplomazia di Teheran avrà un incontro con le autorità italiane e farà visita in Vaticano. (Res)