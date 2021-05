© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente del Senato e responsabile diritti del Pd, Anna Rossomando, sui social scrive: "Mai come oggi la Giornata internazionale contro l'omofobia deve far rima con un impegno concreto, l'approvazione del ddl Zan. Domani torniamo in commissione Giustizia al Senato e andiamo avanti con i lavori per arrivare all'approvazione il prima possibile", conclude la senatrice dem. (Rin)