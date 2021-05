Imprese: Intesa Sanpaolo presenta Exclusive, la nuova carta di credito che valorizza la relazione con la clientela "Premium" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In linea con la vocazione di “banca d’impatto”, sensibile alle istanze sociali delle diverse realtà in cui opera, Intesa Sanpaolo devolverà il 50 per cento delle commissioni interbancarie a progetti di solidarietà e di inclusione sociale, promossi attraverso la propria piattaforma di crowdfunding For Funding, dedicata a organizzazioni non governative, associazioni non profit e fondazioni, al primo posto nel nostro Paese tra le piattaforme “donation and reward”. "La carta di credito Exclusive supera il concetto di status symbol: la nostra ambizione è quella di offrire un 'personal symbol' che anticipa le tendenze, sa di cosa ha bisogno la clientela e aggiorna in tempo reale la propria offerta di servizi e benefit", spiega Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. "Exclusive è una proposta prestigiosa, innovativa e competitiva rispetto ai migliori standard di mercato, basata su una conoscenza approfondita del cliente. Ed è un ulteriore upgrade nell’esperienza che Intesa Sanpaolo offre già da tempo, nel campo della gestione dei patrimoni, attraverso la piattaforma di consulenza olistica Valore Insieme. Il nostro è un approccio completo, in cui offerta di prodotti e soluzioni, consulenza e servizi di caring puntano sinergicamente a migliorare il benessere e la qualità della vita del nostro cliente". (Com)