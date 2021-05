Trasporto aereo: Ryanair chiude anno finanziario con una perdita di 815 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea low-cost irlandese Ryanair ha chiuso l'anno finanziario con una perdita di 815 milioni di euro, pur riscontrando una “forte ripresa” nel settore, grazie al progressivo allentamento delle restrizioni per il contenimento del Covid. È quanto dichiarato all’emittente britannica “Bbc” dall’amministratore delegato dell’azienda, Michael O'Leary, secondo cui “la ripresa è già iniziato”. O’Leary ha fatto sapere che il coronavirus ha causato, nell’ultimo anno, una perdita di 815 milioni di euro e un calo nei viaggi dell’81 per cento, con 27,5 milioni di passeggeri nell’anno finanziario conclusosi il 31 marzo 2021, rispetto ai 149 milioni dell’anno precedente. O’Leary ha tuttavia dichiarato che il settore del trasporto aereo si sta rialzando, perché “le prenotazioni sono aumentate da 500 mila a settimana all'inizio di aprile a 1,5 milioni attuali”. "Il tasso di prenotazioni suggerisce che c'è grande fiducia e siamo molto ottimisti per i prossimi due mesi", ha detto O’Leary in quanto "la maggior parte dei cittadini europei saranno vaccinati entro settembre", e per questo la compagnia aerea dovrebbe vedere "una ripresa particolarmente forte a partire dal prossimo ottobre". “Penso che tutti possano fare le loro vacanze in Europa con un alto grado di fiducia", ha proseguito l'Ad di Ryanair aggiungendo che "per i britannici vaccinati che faranno le vacanze sulle spiagge di Portogallo, Spagna e Grecia, penso che il rischio sia minimo”. Da oggi infatti, i cittadini di Inghilterra, Scozia e Galles possono tornare a viaggiare all’estero, e visitare i 12 Paesi compresi nella “lista verde” del governo per i viaggi sicuri, senza obbligo di quarantena al rientro. (Rel)