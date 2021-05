Medio Oriente: Unicef, 57 bambini uccisi nell'ultima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ultima settimana, "almeno 55 bambini nello Stato di Palestina e due bambini in Israele sono stati uccisi". Lo ha detto il direttore generale del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef), Henrietta Fore. "Mentre l'ultima grave escalation del conflitto israelo-palestinese raggiunge una settimana e dopo che il Consiglio di Sicurezza si è riunito ieri per discutere degli ultimi sviluppi sul campo, rinnovo il mio appello per una fine immediata della violenza", ha detto Fore. Il direttore dell'Unicef ha aggiunto: "La paura e la distruzione stanno aumentando da entrambe le parti. A Gaza, le scuole sono state distrutte, le case e gli uffici sono stati rasi al suolo e intere famiglie sono state sfollate. In Israele, scuole, case ed edifici sono stati danneggiati". "La violenza, le uccisioni e l'odio devono cessare. I diritti umani internazionali e il diritto umanitario devono essere rispettati. I civili e le infrastrutture civili devono essere protetti. L'unica soluzione è una soluzione diplomatica, per il bene di tutti i bambini e del loro futuro", ha concluso. L'ufficio Unicef in Palestina fa sapere che, "nonostante le violenze in corso, continua a fornire aiuti nella Striscia di Gaza con forniture pre-posizionate, come soluzioni saline, glucosio, antibiotici, soluzioni reidratanti orali, e materiali per la distribuzione e la purificazione dell'acqua. Chiediamo l'accesso umanitario per portare una maggiore assistenza estremamente necessaria".(Com)