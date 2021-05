Lombardia: Unioncamere, da Regione e Camere di Commercio 11 milioni di euro per micro, piccole e medie imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia, attraverso l'assessorato allo sviluppo economico guidato da Guido Guidesi e le camere di commercio lombarde con il supporto di Unioncamere Lombardia danno il via a due importanti bandi in tema di digitalizzazione "Voucher digitali 4.0" e a una misura dedicata all'E-commerce come strumento digitale per la ricerca di nuovi mercati. Inseriti nell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività del Sistema Lombardo, prevedono un importo finanziario complessivo di 11,713 milioni euro di cui 7.188mila di euro in voucher digitali e di 4.525mila euro per il commercio elettronico. Con la misura "Digital Business: Interventi per la digitalizzazione, il commercio elettronico e l'innovazione delle imprese" prendono il via questa settimana due bandi per promuovere la digitalizzazione e sostenere i processi di innovazione delle imprese lombarde. "Si tratta di una misura che dà la possibilità alle imprese Lombarde di rafforzarsi sul digitale e utilizzare completamente i grandi benefici del settore aggiungendo quote di mercato. Durante il lungo periodo di chiusura i nostri imprenditori con caparbietà e l'ingegno che li contraddistingue hanno saputo trovare anche strade alternative per tornare a correre; il digitale e l'e-commerce sono gli esempi più utilizzati ed è per questo motivo che come Regione abbiamo deciso di intervenire con un investimento consistente" ha spiegato Guido Guidesi, assessore allo sviluppo economico di Regione Lombardia. (segue) (Com)