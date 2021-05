Lombardia: Unioncamere, da Regione e Camere di Commercio 11 milioni di euro per micro, piccole e medie imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Regione Lombardia ancora una volta sostiene concretamente il sistema imprenditoriale locale, per stare al passo con la domanda di servizi e infrastrutture digitali che il mercato post-Covid richiede. Non solo interventi di integrazione degli spazi fisici del commercio con il digitale e la vendita online, ma anche lo sviluppo di nuove soluzioni logistiche, di comunicazione e di formazione” aggiunge Lara Magoni, assessore al Turismo, marketing territoriale e moda di Regione Lombardia. “La crisi che stiamo vivendo ci sta insegnando ad esplorare e sviluppare nuovi canali per ampliare le opportunità di business. La crescita esponenziale dell'utilizzo dei grandi portali online per l'acquisto di beni di consumo, di prima necessità e servizi, coinvolge naturalmente settori nevralgici per l'economia lombarda come il turismo, la moda e il design. La misura di Regione Lombardia, in tal senso, intende sostenere quelle realtà economiche e commerciali che rappresentano il fulcro della tradizione e della qualità artigiana dei nostri territori. Realtà che, in un sistema in profonda evoluzione, possono rimanere competitive e concorrenziali grazie all'innovazione, approcciando nuovi ambiti di mercato, mantenendo alto il livello della loro produzione. Solo così potranno rappresentare ancora il 'Made in Lombardia' in Italia e nel mondo" ha concluso Magoni. Gian Domenico Auricchio, presidente Unioncamere Lombardia sottolinea che "I bandi 'Voucher digitali I4.0 Lombardia 2021' ed 'E-commerce' vanno nella direzione della digitalizzazione tracciata dal nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e si pongono l'obiettivo di sostenere i processi di innovazione e digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese lombarde e di promuovere la crescita delle imprese attraverso l'integrazione tra produzione, servizi e tecnologia in ottica Impresa 4.0. Quest'iniziativa congiunta, tra Sistema camerale lombardo e Regione Lombardia prosegue un percorso di grande collaborazione a supporto delle imprese del territorio". (segue) (Com)