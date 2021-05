Lombardia: Unioncamere, da Regione e Camere di Commercio 11 milioni di euro per micro, piccole e medie imprese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo di Regione e delle Camere di Commercio lombarde è quello di sostenere le micro, piccole e medie imprese, nell'introduzione in azienda di tecnologie digitali I4.0 con l'obiettivo di rispondere ai bisogni di innovazione e sviluppare e consolidare la propria posizione sui mercati tramite lo strumento dell'e-commerce, incentivando l'accesso a piattaforme cross border (B2B e/o B2C) e/o sistemi e-commerce proprietari (siti e/o app mobile).Per quanto riguarda "Voucher digitali 4.0", sono ammissibili progetti di adozione/introduzione in azienda di tecnologie digitali 4.0, intese come soluzioni, applicazioni, prodotti/servizi innovativi 4.0 con l'obiettivo di rispondere ai bisogni di innovazione delle MPMI lombarde tramite la digitalizzazione di processi, prodotti e servizi offerti. Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica con firma digitale sul sito http://webtelemaco.infocamere.it dalle ore 14:00 del 17 maggio 2021 fino al 18 giugno 2021. Le aziende potranno presentare progetti relativi all'apertura e/o al consolidamento di un canale commerciale per la vendita dei propri prodotti tramite l'accesso a servizi specializzati per la vendita online b2b e/o b2c. Essi potranno essere forniti da terze parti, che siano retailer, marketplace, servizi di vendita privata e/o social e-commerce a condizione che la transazione commerciale avvenga tra l'azienda e l'acquirente finale; o realizzati all'interno del portale aziendale proprietario. In tal caso sarà obbligatorio tradurre il sito in almeno una lingua straniera. Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica con firma digitale sul sito http://webtelemaco.infocamere.it dalle ore 10 del 19 maggio alle ore 12 del 22 giugno 2021. La dotazione finanziaria complessiva dei bandi ammonta a 11.713mila euro di cui 6.044mila euro stanziati da Regione Lombardia e 5.669mila euro stanziati dalle Camere di Commercio lombarde. L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto a parziale copertura delle spese sostenute (al netto di Iva). Per le micro 4mila euro come investimento minimo, 70 per cento delle spese ammissibili per un importo massimo di 5mila euro. Per le Piccole e Medie 10mila euro di investimento minimo, 50 per cento delle spese ammissibili e 15mila euro di importo massimo. I testi dei bandi sono consultabili a questi link: http://www.unioncamerelombardia.it/images/file/AT_BANDI_2021/Bando per cento20Voucher per cento20digitali per cento20Lombardia per cento202021.pdf; http://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Bandi---contributi-alle-imprese/Bandi-aperti/Digital-Business---Bando-E-Commerce-2021 (Com)