Taiwan: sospeso l'ingresso per gli stranieri senza permesso tra il 19 maggio e il 18 giugno

- I cittadini stranieri senza permesso di soggiorno non potranno entrare a Taiwan dal 19 maggio al 18 giugno prossimi. Lo riferisce l’agenzia di stampa nazionale “Cna”. Il Centro di comando centrale epidemico di Taipei ha precisato che sarà parimenti sospeso il transito di voli passeggeri nello stesso periodo di tempo. L'annuncio arriva dopo l'aumento dei casi domestici di Covid-19 e la decisione delle autorità di Hong Kong e Macao di irrigidire le misure nei confronti di cittadini taiwanesi. Il capo dell'autorità sanitaria di Taipei, Chen Shizhong, ha spiegato in conferenza stampa che le misure saranno adottate al fine di contenere al meglio i contagi e garantire la sicurezza e la salute dei cittadini. Saranno dunque vietati gli ingressi, i transiti di voli internazionali ed inoltre saranno attuati rigorosi controlli alle frontiere. Continuano dunque le misure di contenimento da parte delle autorità di Taiwan, che nonostante la vicinanza alla Cina – il Paese epicentro della pandemia - è riuscito finora a rispondere con successo alla crisi sanitaria, ponendosi come uno dei migliori Stati in materia di controllo dei contagi.(Cip)