- È in corso in Aula Camera l'esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid 19, cosiddetto "decreto Sostegni". Il testo è stato già approvato in prima lettura al Senato.(Rin)