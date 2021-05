Germania: il Paese smaltirà le sostanze tossiche del porto di Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania smaltirà le sostanze tossiche raccolte da propri esperti nel porto di Beirut, a seguito dell'esplosione del 4 agosto 2002 che causò oltre 190 vittime e seimila feriti. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la nave portacontainer Amoenitas, operata dalla società per i trasporti di Brema Combi Lift, è giunta nel porto di Wilhelmshaven, in Bassa Sassonia, con a bordo i detriti dello scalo libanese. I 59 container saranno inizialmente immagazzinati a Wiefels in Frisia e poi smaltiti o ritrattati a Brema, Amburgo, Brunsbuettel e Kassel. Secondo il ministero dell'Ambiente della Bassa Sassonia, il carico comprende vernici e fanghi, acidi e rifiuti ingombranti. I costi per il trasporto saranno a carico della Commissione europea e del governo del Libano, “ma non si sa nulla dell'importo”. (Geb)