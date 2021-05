Governo: ministra Carfagna, basta con le bandierine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riforme sono "indispensabili" e gli scontri nella maggioranza non metteranno a rischio la tenuta del governo, perché nessuno avrà "il coraggio" di far cadere Draghi. Ne è certa Mara Carfagna, ministra per il Sud, che in una intervista al "Corriere della Sera" difende a tutto campo l'azione dell'esecutivo, invitando alleati e no a non sventolare "bandierine", nemmeno su una legge comunque "necessaria" come il ddl Zan. Nella maggioranza è scontro sul tema delle riforme: la Lega le rimanderebbe al prossimo governo, il Pd le vuole ora. "Senza riforme - spiega la ministra - il Recovery plan semplicemente non esisterebbe: l'Europa condiziona l'erogazione dei soldi al rispetto di un cronoprogramma rigoroso e alla realizzazione di riforme. Senza riforme non avremo né finanziamenti europei, né nuove infrastrutture, né ripresa, né posti di lavoro. Questo governo nasce per fare tutto questo". (segue) (Res)