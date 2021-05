Governo: ministra Carfagna, basta con le bandierine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il fisco e la giustizia, in primis, - continua - insieme alla semplificazione di ogni processo pubblico, dalla più banale pratica, ai concorsi, ai grandi appalti. Ma nel Pnrr c'è anche una riforma sociale per cui mi sono spesa e ritengo irrinunciabile: l'individuazione dei Livelli essenziali di prestazione, i Lep, che cancellino finalmente il divario di cittadinanza tra Nord e Sud, tra metropoli e aree interne". La ministra racconta che pochi giorni fa ha avviato a soluzione "un problema trentennale: la cancellazione dell'ultima grande baraccopoli italiana, a Messina. Ottomila persone senza acqua, fogne, strade. Abbiamo stanziato 100 milioni per la bonifica e per dare case decenti alle famiglie, e nominato commissario il prefetto. Situazioni così non possono più essere tollerate in un grande Paese come il nostro", ha concluso Carfagna. (Res)