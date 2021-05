Medio Oriente: distrutti 15 chilometri di tunnel Hamas a Gaza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte diplomatico, per la terza volta dall’inizio delle ostilità in Medio Oriente, il Consiglio di sicurezza dell’Onu, riunito ieri per discutere degli scontri tra Israele e Hamas, non ha prodotto nessun esito concreto. Secondo fonti diplomatiche citate dai media israeliani, gli Stati Uniti stanno ancora bloccando l’approvazione di un comunicato congiunto per chiedere un cessate il fuoco immediato. Il comunicato era stato proposto da tre Paesi membri del Consiglio (Norvegia, Tunisia e Cina) dopo la sessione di emergenza dell’organo Onu tenuta ieri: nel testo, entrambe le parti vengono criticate per le violenze in corso e vengono invitate a cessare gli scontri. Gli Stati membri del Consiglio hanno tempo fino a mezzogiorno di oggi per pronunciarsi sul comunicato, e secondo i diplomatici i negoziati proseguono. (Res)