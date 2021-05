Medio Oriente: colloquio fra Blinken e omologo saudita, focus su conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto ieri una conversazione telefonica con l’omologo dell’Arabia Saudita, Faisal bin Farhan. Secondo una note del dipartimento di Stato Usa, le parti hanno discusso degli sforzi in corso per ridurre le tensioni in Israele, Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. Blinken ha lamentato le morti di palestinesi e israeliani e ha fatto appello a “impegnarsi” per impedire un aggravamento della crisi. Il segretario di Stato ha anche espresso la sua convinzione che palestinesi e israeliani meritino lo stesso grado di libertà, dignità, sicurezza e prosperità. (Nys)