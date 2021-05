Germania: sondaggio, il 61,5 per cento vuole un nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 61,5 per cento dei tedeschi vuole un nuovo governo, mentre il 67 per cento auspica “politiche diverse in molti settori”. È quanto si apprende da un sondaggio dell'Istituto Allensbach, come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”. A guidare il bisogno di un cambiamento sono temi come la protezione dell'ambiente e del clima. Oltre il 55 per cento degli intervistati considera un cambio di rotta su questi temi più importante. Il 54 per cento vorrebbe una politica diversa per i rifugiati e l'integrazione in una direzione maggiormente restrittiva. Seguono le questioni delle pensioni, dell'istruzione, della lotta alla pandemia di Covid-19, degli alloggi e del mercato immobiliare. Per la maggioranza degli uomini, la questione dei rifugiati è al primo posto, mentre per le donne è la protezione del clima. In un confronto a livello regionale, si osserva che nei Laender orientali la richiesta di una nuova politica per i rifugiati e l'integrazione è al vertice. Negli Stati della Germania occidentale, tale posizione è occupata dal clima. ovest è la politica sul clima.(Geb)