Medio Oriente: Marocco ribadisce sostegno ai diritti del popolo palestinese

- Il regno del Marocco ha ribadito il suo incrollabile sostegno al popolo palestinese, in particolare al suo diritto all'indipendenza, alla libertà e all'emancipazione, invitando a intensificare gli sforzi per creare le condizioni favorevoli al rilancio del processo pace e superare la situazione di stallo che pesa sulla sicurezza e la pace nella regione. Intervenendo all'incontro virtuale di emergenza dei ministri degli Esteri dell'Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic), il ministro delegato al ministro degli Affari esteri, della cooperazione africana e dei marocchini residenti all'estero, Nezha El Ouafi, ha sottolineato che re Mohammed VI, in qualità di presidente del Comitato Al-Quds, continuerà a difendere lo status speciale della città santa, a proteggere il suo marchio islamico, a preservare il carattere sacro della moschea di Al-Aqsa e a difendere la storica identità di questa città santa come terra di convivenza tra le religioni. (Mar)