Medio Oriente: Blinken e omologo Qatar discutono di scontri a Gaza e in Cisgiordania

- Il ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al Thani, ha avuto ieri una conversazione telefonica con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. Nel corso della telefonata le parti hanno discusso del conflitto in corso tra israeliani e palestinesi nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. Secondo una nota del dipartimento di Stato Usa, Blinken ha sottolineato l’importanza del “forte partenariato” con il Qatar e ha ringraziato il ministro Al Thani per il ruolo dell’emirato nel far progredire pace e sicurezza nella regione. Da parte sua, Al Thani ha sottolineato la necessità che la comunità internazionale si mobiliti urgentemente per fermare “i mostruosi, ripetuti attacchi israeliani” contro i civili a Gaza e alla moschea di Al Aqsa. (Nys)