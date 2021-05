Iraq: aeronautica bombarda rifugi Stato islamico a sud-est di Mosul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I caccia F-16 dell’Aeronautica militare irachena hanno effettuato ieri bombardamenti contro rifugi dello Stato islamico (Is) nel governatorato di Ninive, nel nord del Paese. Lo ha annunciato in un comunicato la cellula per i media della sicurezza di Baghdad. Sulla base di indicazioni dell’intelligence, i caccia iracheni hanno attaccato diversi obiettivi a sud-est di Mosul, si legge nella nota: i rifugi in questione “erano utilizzati da elementi terroristici dell’Is nelle loro operazioni contro le forze di sicurezza”, conclude la nota. (Res)