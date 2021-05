Iraq: presidente curdo Barzani incontra delegazione Usa, focus su sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione autonoma del Kurdistan iracheno, Nechirvan Barzani, ha avuto ieri un colloquio con una delegazione statunitense di alto livello, guidata dal segretario di Stato aggiunto ad interim per gli Affari del Vicino Oriente, Joey Hood. Della delegazione Usa facevano parte anche la rappresentante ad interim per la Siria, Aimee Cutrona, e la direttrice per gli Affari di Iraq e Siria presso il Consiglio di sicurezza nazionale, Zehra Bell. Durante l’incontro le parti hanno discusso della situazione di sicurezza in Iraq e in Kurdistan, delle relazioni tra Erbil e il governo federale iracheno, delle elezioni anticipate del 10 ottobre e dei compiti della coalizione internazionale a guida Usa nel Paese. (Res)